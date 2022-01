Doomsday Clock blijft op 100 seconden voor middernacht staan

De wijzers van de beruchte Doomsday Clock, die symbolisch aangeeft hoe dicht de wereld bij een apocalyptisch einde staat, blijven op honderd seconden voor middernacht staan. Dat heeft de Bulletin of the Atomic Scientists donderdag meegedeeld.

De Doomsday Clock werd in 1947 in het leven geroepen om een concreet beeld te plakken op hoe vatbaar de wereld is voor catastrofes die verband houden met nucleaire wapens, klimaatopwarming en andere disruptieve techonologieën. Ieder jaar wordt het ‘tijdstip’ van de klok herzien door het Science and Security Board van de Bulletin, in samenspraak met hun Board of Sponsors - waaronder elf Nobelprijslaureaten.

Positieve en negatieve tendensen

Hoewel de wetenschappers hoopten dat 2021 verbetering zou brengen - voornamelijk door de presidentswissel in de Verenigde Staten - bleek dat alleen niet genoeg te zijn om het tij te keren. Hoewel er wereldwijd sprake was van enkele positieve tendensen, waren er ook heel wat negatieve die het afgelopen jaar nog duidelijker werden. De Bulletin of the Atomic Scientists besliste daarom om de wijzers net zoals in 2020 op honderd seconden voor middernacht te zetten. «De drempel van het onheil is geen plaats om te treuzelen», schreef de Bulletin bij de beslissing om de wijzers van de klok op dezelfde positie te laten staan als een jaar eerder. Nooit eerder stonden de wijzers zo dicht bij de symbolische apocalyps.