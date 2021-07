Noodweer in België. Dodentol loopt op tot twaalf en duizenden mensen zonder stroom

Het noodweer van de afgelopen dagen heeft in ons land tot nog toe voor twaalf doden gezocht. Vier mensen zijn nog vermist. In Wallonië zitten momenteel meer dan 21.000 mensen zonder stroom. Hoewel het nog steeds afwachten is wat de Maas zal doen, lijkt het waterpeil momenteel te stabiliseren.

De overstromingen door de hevige regenval hebben in Chaudfontaine, in de provincie Luik, twee levens geëist. Dat bevestigde burgemeester Daniel Bacquelaine. Donderdagavond vond de brandweer in de gemeente aan de Vesder twee lichamen. Het eerste slachtoffer werd aan la Rochette aangetroffen, het andere in de rue Emile Vandervelde.

Slachtoffers

Eerder vielen al zeker negen doden. Een vijftiger verdronk in zijn kelder in Aywaille, in Eupen kwam een 22-jarige man om het leven nadat hij met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert sprong. Vijf anderen kwamen om het leven in Verviers. In Pepinster werd een levenloos lichaam gevonden onder een gedeeltelijk ingestorte brug. In Philippeville kwam een vijftiger om het leven, toen hij probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen. Sudpresse maakte donderdagavond nog melding van een lichaam dat werd gevonden in Trooz, wat de teller in totaal op twaalf zou brengen.

Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd woensdag een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden. Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen donderdagmiddag een reddingsboot omsloeg.

Stroompannes

In Wallonië zitten meer dan 21.000 mensen zonder elektriciteit als gevolg van de overstromingen. Er zijn onder meer pannes in Durbuy, Eupen, Rochefort, Spa, Theux en Verviers. Dat meldde de Waalse distributienetbeheerder Ores op zijn website.

Er zijn zowat 300 distributiecabines ondergelopen. «Het is onmogelijk voor onze ploegen om er toegang tot te krijgen», zegt Ores. De distributienetbeheerder verzekert dat er alles aan wordt gedaan om de stroomvoorziening ondanks de omstandigheden in stand te houden en dat schade wanneer mogelijk hersteld zal worden.

Wachten op de Maas

In de stad Luik, waar de Maas op verschillende plaatsen overstroomde als gevolg van de hevige regenval, lijkt het stijgende waterpeil te stabiliseren. Elders in de provincie Luik meldden de autoriteiten nog veel overlast. Volgens Luiks gemeenteraadslid Benjamin Bodson, krijgt de provincie hulp uit Oostenrijk, vanwaaruit een konvooi met 106 brandweerlieden en 26 boten wordt verwacht.

Toch valt het nog af te wachten wat de stuwdam van Monsin (boven Luik) zal doen. Houdt die het niet, dan mogen de Limburgse Maasgemeenten zich verwachten aan een enorme dosis extra water. Delen van Riemst, Lanaken, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi werden donderdagavond uit voorzorg geëvacueerd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken hoopt alvast dat zijn inwoners om 9 uur terug naar hun huis kunnen.