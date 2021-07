Noodweer teistert België

Infrabel heeft het treinverkeer in het zuiden van het land stilgelegd door het noodweer. Het was onmogelijk om een veilige circulatie te verzekeren voor het reizigersverkeer per trein. In heel het land vielen er op het moment van schrijven al zeker acht doden door de wateroverlast, waarvan vijf in de regio Verviers. In Luik werden inwoners en toeristen verzocht om de stad te verlaten.

«Het is belangrijk om het voorzorgsbeginsel toe te passen: veiligheid eerst. Door deze onderbreking van het treinverkeer kunnen de hulpdiensten zich concentreren op dringende noodhulp voor iedereen die getroffen is. Ik wens iedereen veel moed toe», aldus minister van mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) over de beslissing om het treinverkeer in het Zuiden van het land stil te leggen.

Luik zwaar getroffen

Door de hevige regenval in ons land van de afgelopen dagen zijn er al zeker acht doden gevallen, waarvan vijf in het arrondissement Verviers. Tevens waren vier mensen vermist.

De stad Luik, waar de Maas donderdag rond 18 uur buiten haar oevers aan het treden was, is zwaar getroffen. Het niveau van de Maas kon volgens de voorspellingen stijgen met ongeveer anderhalve meter. Waarnemend burgemeester van Luik Christine Defraigne (MR) en de provinciegouverneur hebben dan ook aan de Luikenaars, vooral zij die aan de oevers van de Maas wonen, en aan toeristen gevraagd om de stad te verlaten of naar hoger gelegen gebied te trekken.

Stations afgesloten

Ook het station Luik-Guillemins en alle andere stations in de stad werden afgesloten wegens het aanhoudende noodweer en de wateroverlast. Door het noodweer en om de veiligheid van de reizigers en het personeel van de NMBS en Infrabel te garanderen, was alle treinverkeer onderbroken tussen Charleroi, Ottignies, Namen en Luik. De IC-treinen Oostende - Brussel - Eupen reden niet verder dan Ans.

Ook het treinverkeer tussen België en Duitsland werd onderbroken, waardoor er geen ICE noch Thalys-treinen reden tussen Keulen en Brussel.

Avondklok

In Verviers werd er een avondklok ingesteld. De maatregel werd genomen om plunderingen te vermijden, nadat volgens lokale media al winkels geplunderd werden in de stad.