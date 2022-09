NMBS geeft gratis ticket aan woon-werkabonnees en lanceert testabonnement aan halve prijs

Wie momenteel of in de voorbije zes maanden een standaardabonnement voor woon-werkverkeer of een «unlimited» abonnement had bij de NMBS, kan een gratis heen- en terugticket aanvragen waarmee in heel België kan worden gereisd. Dat heeft de NMBS woensdag aangekondigd.

De spoorwegmaatschappij lanceert tegelijk een promotiecampagne waarbij ze tijdelijk 50% korting geeft op een abonnement voor woon-werkverkeer voor een maand. De actie geldt enkel voor wie de voorbije zes maanden (na 15 maart 2022) geen actief abonnement had. Het is de eerste keer dat de NMBS een dergelijke actie doet met abonnementen.

Gift Ticket

De trouwe klanten die al een woon-werkabonnement hebben en dus niet in aanmerking komen voor de korting, biedt de NMBS een heen- en terugticket (een ‘Gift Ticket’) aan dat geldig is in heel België. Dat gratis ticket staat op naam, maar het hoeft niet noodzakelijk op naam van de abonnee te zijn.

De codes om van het testabonnement of het gratis ticket te genieten, kunnen tot en met 31 oktober aangevraagd worden via de NMBS-website en kunnen ten laatste op 30 november 2022 geactiveerd worden.

Online abonnement

Nieuw is ook dat het voortaan mogelijk is een nieuw abonnement online aan te kopen. Tot nu toe konden reizigers enkel een abonnement verlengen via de website van de NMBS. Nu kan het daar ook aangemaakt worden.