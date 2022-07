Na de zomer kan iedereen tweede booster halen

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) herhaalt eerst het belang van de eerste boosterdosis voor alle volwassenen, naast kinderen en adolescenten met een risico op ernstige ziekte en in het bijzonder voor 65-plussers en voor mensen met onderliggende aandoeningen en/of een verlaagd immuunsysteem.

Eerste booster

«Een op de zeven Vlaamse volwassenen heeft die eerste booster nog niet gehaald en die mensen worden wetenschappelijk als onbeschermd gezien», stelt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. In Wallonië en Brussel ligt de dekkingsgraad van de eerste booster nog lager: haalde in Vlaanderen 85 procent van de volwassenen die derde prik, dan deed in Wallonië dat slechts 67%, in Brussel minder dan de helft (49%).

Prioritaire groepen

Voorts beveelt de HGR aan om alle prioritaire groepen voor begin oktober een extra booster te geven, met net als voor de eerste booster een interval van ten minste drie en bij voorkeur zes maanden tussen beide boosters. Het gaat om risicogroepen, zoals 65-plussers, personen met een verzwakte immuniteit, kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een onderliggende aandoening én zwangere vrouwen. Ook zorgpersoneel, niet-verzorgend personeel in zorginstellingen, en personen die samenwonen met iemand uit een risicogroep zouden dan aan de beurt zijn.

In tweede instantie zou het aan de 50- tot 64-jarigen zijn met risicofactoren als obesitas, tabakverslaving en alcoholgebruik, blijkt uit het advies, dat Belga kon inkijken. Vervolgens is een booster mogelijk voor 18- tot 64-jarigen in goede gezondheid, ook al geeft de HGR hen een lage prioriteit. Voor jongeren onder de achttien jaar tot slot is er geen revaccinatie gepland en wordt gewacht op bijkomende wetenschappelijke data. Bedoeling is dat alle groepen voor begin november een boostervaccin zullen krijgen.

Omikronvaccin

Wat de timing van de tweede boostercampagne betreft, valt nog af te wachten of de aan de omikronvariant aangepaste vaccins in september al zullen goedgekeurd zijn door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. «Mochten ze niet tijdig goedgekeurd raken, of er zou iets mislopen in de productie, dan is het goed te weten dat de oorspronkelijke vaccins nog altijd werkzaam zijn, ook tegen de omikronvariant», aldus Ramaekers.

Coronacijfers

De Belgische coronacijfers blijven intussen verder stijgen. Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus is tussen 25 juni en 1 juli gestegen tot gemiddeld 5.518 per dag. Dat is een toename met 44% in vergelijking met een week eerder, zo blijkt dinsdagmorgen uit cijfers van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal overlijdens is in dezelfde periode zelfs met 67% toegenomen. Gemiddeld sterven in België 7,9 coronapatiënten per dag.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft toenemen, maar die stijging is minder fors. De afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 119,0 mensen per dag met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. In vergelijking met de week daarvoor gaat het om een toename met 17%. In totaal liggen er nu 1.526 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+18%). Het aantal patiënten op intensieve zorg is stabiel gebleven op 73.