Aantal mensen dat altijd doorwerkt ondanks ziekte sterk gestegen sinds corona: «Vergroot risico op burn-out»

Het aantal mensen dat altijd doorwerkt ondanks ziekte is vorig jaar gestegen met 41%, tot 14,2% of één op de zeven werknemers. Dat blijkt uit een studie van hr-dienstverlener Securex bij 1.500 werknemers in de herfst van 2021. In 2019, voor de coronacrisis, ging het nog om één op de tien werknemers.

Volgens de bevraging was 54,8% van de Belgische werknemers tijdens de 12 maanden voorafgaand aan de bevraging voor minstens een dag ziek, of had een privé-ongeval. Zij zijn blijven werken tijdens meer dan een derde van hun ziektedagen (37,8%), een toename van 11,4% ten opzichte van 2019. En «structureel presenteïsme», waarbij zieke werknemers systematisch geen ziektebriefje indienen maar toch (tele)werken, kende nog een sterkere stijging.

«Werken wanneer je ziek bent is op zich noch slecht noch goed. Rust en werk kunnen allebei bijdragen aan een snel herstel, afhankelijk van de specifieke medische en professionele situatie. Structureel presenteïsme is echter nefast voor de gezondheid van werknemers. Ze herstellen dan vaak niet volledig, wat het risico op burn-out of andere medische problemen vergroot», zegt Heidi Verlinden, Research Project Manager bij Securex.

Meer psychische problemen

Zo kampte 36,6% van de bevraagde werknemers die blijven werken tijdens ziekte de 12 maanden voor de bevraging met psychologische problemen en depressie, tegenover 16,2% van de werknemers die nooit werken als ze ziek zijn. Meer dan de helft (53,5%) van wie altijd doorwerkt, klaagt bovendien over spier-, gewrichts- en botproblemen, in vergelijking met 31 procent van de werknemers die nooit werken bij ziekte.

Werkgevers moeten dan ook een kader voorzien waarin werknemers zelf de goede keuze maken om al dan niet door te werken in geval van ziekte, zonder dit impliciet of expliciet op te leggen, aldus Securex.

Motivatie

De studie identificeerde drie belangrijke redenen waarom zieke werknemers toch blijven werken: ze voelen zich in staat om te werken, ze willen hun collega’s niet belasten, en ze zijn voldoende gemotiveerd om te werken.

«De toename van telewerk vanwege het coronavirus heeft aangezet tot meer ziek doorwerken», voegt Verlinden toe. Daarenboven heeft de door corona toegenomen werkdruk zowel het structurele presenteïsme als het risico op burn-out verhoogd.