Minstens drie doden bij schietpartij in Kopenhagen, drie mensen in kritieke toestand

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn minstens drie mensen om het leven gekomen. Dat heeft Søren Thomassen, hoofdinspecteur van de politie, in de nacht van zondag op maandag meegedeeld.

Drie mensen zijn zwaargewond en bevinden zich in kritieke toestand, zegt Thomassen nog. Een van de overleden slachtoffers is een man van veertig tot vijftig jaar oud. De twee andere dodelijke slachtoffers zijn jongeren.

De politie had eerder al gemeld dat een 22-jarige Deen is opgepakt. De verdachte was «slechts zijdelings» bekend bij de politiediensten, zo is nog meegedeeld. Er werd tijdens de persconferentie niet verder in detail getreden. Wel werd duidelijk gemaakt dat de man een geweer en munitie bij zich had op het moment van de arrestatie.

De verdachte zal vandaag worden ondervraagd. Hij zal worden aangeklaagd voor doodslag, maar de precieze aanklacht kan later nog worden bijgesteld.

Motief onduidelijk

Over het motief van de schutter kan nog geen verklaring worden afgelegd. De politie gaat er wel van uit dat de verdachte alleen handelde. «Maar tot we er absoluut zeker van zijn dat die hypothese correct is, zullen we een breed onderzoek voeren en massale operationele aanwezigheid in Kopenhagen handhaven», zegt Thomassen.

Het leger heeft intussen de bewakingsopdrachten overgenomen van de politie. Die maatregel moet toelaten meer politiemensen vrij te maken voor het onderzoek naar de schietpartij.

Steun aan elkaar

De Deense eerste minister Mette Frederiksen heeft de schietpartij veroordeeld als een «afschuwelijke aanval». In een mededeling roept ze de bevolking op om steun te bieden aan elkaar.

«We zijn allemaal bruut weggerukt uit de stralende zomer waaraan we net waren begonnen», zegt Frederiksen. «Het is onbegrijpelijk. Hartverscheurend. Zinloos. Onze mooie en anders zo veilige hoofdstad werd in een fractie van een seconde veranderd.»

Frederiksen bedankte de politie, de hulpdiensten en alle andere mensen die hulp hebben geboden.