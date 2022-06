Tiener omgekomen en drie personen neergeschoten op muziekfestival in Washington

Een jongen van vijftien jaar is om het leven gekomen, en drie anderen zijn gewond geraakt, bij een schietpartij aan het Moechella-muziekfestival in Washington DC zondag. Dat bericht de New York Times. De toestand van de gewonden, onder wie een politieagent, zou stabiel zijn.

De Metropolitan Police Department, de politie in Washington, legde het gratis straatfestival stil, nadat er eerder op de avond een vechtpartij was geweest. Het festival vond plaats in de buurt van de kruising van 14th en U Streets, in het noordwesten van DC, een populaire uitgaansbuurt. Toen politie en hulpverleners het gebied ontruimden, om mensen te verzorgen die wegvluchtten van een opstootje, «werden verschillende individuen neergeschoten», zei Robert J. Contee III, het hoofd van de politie van Washington, volgens de New York Times op een persconferentie.

Verdachte onduidelijk

De politie zegt dat de politieagent die neergeschoten werd, zal herstellen en dat ook de toestand van de twee andere volwassenen stabiel is. Of er al dan niet een verdachte is opgepakt, is nog onduidelijk. Ook de precieze omstandigheden van de schietpartij blijven onduidelijk, schrijft de New York Times. De politiebaas uitte op de persconferentie nog zijn ergernis over de hoeveelheid illegale wapens in de buurt, want de politie zou er eerder op de avond al verschillende aangetroffen hebben.