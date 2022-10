Leuvense Materialenbank zal eind dit jaar 120 ton materiaal van de afvalberg gered hebben

In de Materialenbank, die in januari 2021 geopend werd, wordt afval van bouw- en andere werven verwerkt tot nieuwe meubels of andere producten. Het meest ingezamelde materiaal is hout, zoals balken, platen en planken. Ook isolatiemateriaal vindt vlot de weg naar de Materialenbank. Verder komen er ook sanitaire toestellen zoals toiletpotten binnen, of radiatoren, staalplaten en grote tegels. Afvalmaatschappij EcoWerf en De Kringwinkel ViTeS zorgen voor een structurele instroom van materiaal.

Grotere locatie

De vzw Atelier Circuler geeft een nieuw leven aan de producten. De vzw fabriceerde onder meer al tuinbanken, herinneringsbankjes, allerhande meubels en horeca-inrichting van de verzamelde afvalstromen. Op de online pagina van de Materialenbank en fysiek in de winkel aan de Vaart kunnen mensen hun gewilde en opgewaarde stukken kopen.

«Het is een groot succes», zegt schepen Van Oppens. «Er worden prachtige nieuwe dingen gemaakt van de ingezamelde materialen. De tegels op het Martelarenplein aan het station zullen bijvoorbeeld worden gebruikt om een herdenkingsmonument voor de Eerste Wereldoorlog mee te maken.»

De ambitie van de stad is om vanaf 2024 jaarlijks minstens 120 ton bouwmaterialen te recupereren. De Materialenbank verhuist daarom binnenkort naar een nieuwe en grotere locatie. Midden november wordt bekendgemaakt waar de nieuwe locatie zich exact zal bevinden.