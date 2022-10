Hoe geef je oude kranten een tweede leven?

Je leest nog altijd dolgraag kranten en tijdschriften? Maar je weet niet wat je achteraf met al dat oud papier moet aanvangen? Goed nieuws: er bestaan verschillende oplossingen om die publicaties een tweede leven te geven. In huis of in de tuin, ze kunnen nog zeer nuttig zijn.

Ben jij een van die (vele) mensen die op de trein Metro verslindt en de krant vervolgens naar huis meeneemt om op het gemak de sudoku’s en kruiswoordraadsels af te werken? Dat doet ons plezier. Je zult echter al gemerkt hebben dat je op die manier al snel een stapeltje kranten bij elkaar verzamelt. Je weet ongetwijfeld dat je die best niet zomaar in de vuilnisbak dumpt, maar wat doe je er dan mee? Geen paniek. We kunnen je een massa ideeën voorleggen om al dat papier te recycleren. In huis of in de tuin, het doet wonderen.

In huis

Weet je wat de grote troeven zijn van krantenpapier? Het is een uitstekend weermiddel tegen vocht en geurtjes, je kunt er oppervlakken mee beschermen en het kan ook helpen bij bepaalde huishoudelijke taken.

Je kunt een krant bijvoorbeeld omvormen tot een uitstekende sporenwerende doek. In combinatie met witte azijn kun je het papier gebruiken om ramen schoon te maken zonder dat je sporen achterlaat. Moet je het rooster van de barbecue proper krijgen? Dompel pagina’s krantenpapier in water en leg je ze vervolgens op het rooster terwijl het nog lauw is. Doe de barbecue dan dicht en laat hem een uur staan. Het papier zal het ingebakken vet zachter maken, waarna je het rooster kunt schoonmaken zonder dat je je in het zweet moet schuren.

Ook in de keuken kunnen oude kranten een tweede leven krijgen. Ze kunnen bijvoorbeeld kwalijke geurtjes bestrijden in de koelkast. Het enige wat je moet doen, is enkele pagina’s op de bodem van de groentebak leggen. Je kunt ook de typische jodiumgeur van vis tegengaan door hem in krantenpapier te wikkelen.

Als je groenten (niet te strak) in krantenpapier rolt en daarna op een schone en droge plaats bewaart, zul je merken dat ze minder snel rot worden. Omgekeerd zorgt krantenpapier ervoor dat groenten zoals tomaten en uien sneller rijpen. Wikkel ze in, leg ze in een luchtdichte bak en klaar is kees.

Maak je gebruik van plastic placemats? Heel milieuvriendelijk is dat niet. Gelukkig kun je ze gewoon vervangen door krantenpapier. Leg een paar lagen papier onder het tafelkleed en je hoeft niet meer bang te zijn voor eventuele ongelukjes.

Een keukenklus waar je allesbehalve naar uitkijkt, is de oven schoonmaken. Jawel, ook daar komt krantenpapier van pas. Maak een prop papier vochtig en wrijf ermee over de wanden van de oven. Het zal de meeste verbrande vetresten weghalen, waarna je de oven moeiteloos verder kunt poetsen.

In de tuin

Wist je dat krantenpapier ook een uitstekende natuurlijke onkruidverdelger is? Geef je planten grondig water en leg er dan papier tussen. Het zal voorkomen dat er onkruid begint te groeien. Als er al onkruid staat, kun je het gewoon bedekken met vochtige krantenpagina’s en er een laag compost of stro op uitspreiden. Bij gebrek aan zonlicht zal het onkruid verwelken en afsterven.

Nog zo’n tip: gebruik krantenpapier om je tuingereedschap te beschermen tegen roest. Maak het gereedschap schoon, droog het af en wrijf het vervolgens in met krantenpapier. Dat zal het resterende vocht verwijderen. Wikkel je gereedschap dan in een krant en berg het — als dat kan — op in een zandbak.

Je kunt oude kranten zelfs gebruiken om nachtelijk ongedierte te verjagen. Spreid ’s avonds krantenpagina’s open op verschillende plekken in de tuin. Leg er stenen op om te voorkomen dat ze wegwaaien. Als je ze ’s morgens optilt, zul je merken dat ze vol insecten en slakken zitten. Die kun je nu gemakkelijk uit de weg ruimen.

Als de winter in aantocht is, is het belangrijk om je planten te beschermen. Ook daar is krantenpapier uitstekend voor geschikt. Wikkel je potten met bloemen of planten in papier en maak het vast met wasknijpers. Vergeet niet om de pot af te dekken zodat je ook de wortels beschermt. Je kunt zelfs potjes voor zaailingen maken met krantenpapier!