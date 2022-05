«Kritiek personeelstekort in 80% zorgorganisaties»

Gevraagd naar de hoofdoorzaken van hun personeelstekort, verwees 90 % van de bevraagden naar de tekorten op de arbeidsmarkt. Uitval door de fysieke werkdruk wordt door 62 % aangehaald, uitval door psychische werkdruk door 56 %.

«Dit is natuurlijk niet alleen een probleem van de zorgsector», zegt Christoph Lamberts, business manager zorg bij Liantis. «Daarnaast is het probleem complex. Aan de basis liggen meerdere zaken, denk maar aan de instroom van jonge, nieuwe werkkrachten die kleiner is dan de vraag. De overheid zet hier sterk op in, maar de vruchten daarvan gaan we pas op lange termijn plukken.»

FRUSTRATIE IN SECTOR

Volgens Lambert heerst er in de sector ook frustratie doordat werkkrachten, al dan niet vanuit het buitenland, ondanks aantoonbare kennis en kunde niet gericht ingezet kunnen worden. «Diploma’s blijven een absolute vereiste. De starre regelgeving bemoeilijkt ook de noodzaak tot flexibiliteit in verloning. Een verandertraject is niet eenvoudig en als de omgeving dan ook nog eens verandert door corona, is de uitdaging des te groter.»

Desondanks proberen veel zorgorganisaties het personeelstekort zelf aan te pakken. Zo zet 68 % in op werkplekleren om mensen te herscholen voor andere functies, zet 64 % in op de marketing van de eigen instelling via interne en externe ‘employer branding’ en promoot 60 % actief de interne mobiliteit in de eigen organisatie.