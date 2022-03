ZOVEEL nieuwe jobs zouden nieuwe investeringen in de zorg tegen 2035 moeten opleveren

Door hardnekkige en aanzienlijke tekortkomingen in de zorgdiensten en het zorgbeleid krijgen honderden miljoenen werknemers met gezinsverantwoordelijkheden onvoldoende bescherming en steun. Investeringen in gelijk verlof voor mannen en vrouwen, universele kinderopvang en langdurige zorg zouden tegen 2035 299 miljoen banen kunnen opleveren. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Drie op de tien vrouwen in de vruchtbare leeftijd, of 649 miljoen vrouwen, hebben onvoldoende zwangerschapsbescherming, die niet voldoet aan de belangrijkste eisen van het IAO-verdrag inzake de bescherming van het moederschap. Dat verdrag uit 2000 schrijft minimaal 14 weken zwangerschapsverlof voor met behoud van ten minste tweederde van het vroegere loon, gefinancierd door de sociale zekerheid of publieke middelen. 82 van de 185 landen die in de studie werden onderzocht, voldeden niet aan deze normen, hoewel betaald zwangerschapsverlof of bescherming van het moederschap een universeel mensen- en arbeidsrecht is.

Geen vaderschapsverlof

Verder leven meer dan 1,2 miljard mannen in de vruchtbare leeftijd in een land waar ze geen recht hebben op vaderschapsverlof, hoewel dit zou helpen om de werk- en gezinstaken van zowel moeders als vaders in evenwicht te brengen. Waar vaderschapsverlof bestaat, blijft het kort - wereldwijd gemiddeld negen dagen - waardoor een grote genderkloof ontstaat.

Het rapport biedt een wereldwijd overzicht van nationale wetten, beleidsmaatregelen en praktijken inzake zorg, waaronder moederschap, vaderschap, ouderschap, kinderopvang en langdurige zorg. Het belicht hoe sommige werknemers buiten deze wettelijke bescherming vallen. Het gaat onder meer om zelfstandigen, werknemers in de informele economie, migranten, adoptieouders en LGBTQI+-ouders. Er wordt ook gekeken naar de argumenten voor en de potentiële impact van meer investeringen in zorg.

De IAO roept op om te investeren in een transformatief pakket van zorgmaatregelen, gebaseerd op universele toegang, dat uiteindelijk een betere en meer gendergelijke arbeidswereld tot stand zou brengen. «We moeten opnieuw nadenken over de manier waarop we het zorgbeleid vormgeven en zorgdiensten aanbieden, zodat ze een continuüm van zorg vormen dat kinderen een goede start biedt, vrouwen steunt om aan het werk te blijven en voorkomt dat gezinnen of individuen in armoede terechtkomen», zegt Manuela Tomei, directeur van het Departement Arbeidsomstandigheden en gelijkheid bij de IAO.