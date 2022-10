Kom op tegen Kanker vraagt forse verhoging accijnzen op tabak

Een op de vijf Belgen rookt nog steeds. Dagelijks sterven 40 mensen aan de gevolgen van roken. Roken is de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak. Hogere prijzen motiveren rokers om te stoppen en verhogen de drempel voor jongeren en niet-rokers om te beginnen met roken.

10 procent

Om gezondheidswinst te boeken, beveelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) prijsstijgingen van minstens 10% aan. De gezondheidsorganisatie maant België dan ook aan om meer in te zetten op accijnsverhogingen, net als Kom op tegen Kanker en prof. dr. Filip Lardon. «De tijd dringt, want dit weekend beslissen de politieke partijen over de begrotingsmaatregelen van 2023», klinkt het zondag in een mededeling. «Bij het begin van deze legislatuur engageerde de regering zich om werk te maken van een rookvrije generatie. Als het de regering menens is met deze ambitie is het cruciaal nu volop de kaart van accijnsverhoging te trekken.»

«Dweilen met de kraan open»

«Het is een harde dobber dat wij als kankeronderzoekers alles in het werk stellen om (long)kanker beter te kunnen genezen, maar dat we door de gemakkelijke en laagdrempelige beschikbaarheid van tabak dweilen met de kraan open», zegt prof. dr. Lardon, die diensthoofd is van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de Universiteit Antwerpen. «We dringen echt aan op een fikse accijnsverhoging. Alleen zo gaan we het aantal tabaksdoden drastisch kunnen terugdringen», besluit Marc Michils, algemeen directeur van Kom op tegen Kanker.