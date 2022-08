Tabak en alcohol wereldwijd grootste veroorzakers van kanker

Bijna de helft van alle kankers ter wereld is toe te schrijven aan een bepaalde risicofactor, voornamelijk tabak en alcohol. Dat is de conclusie van een grootschalige wetenschappelijke studie die gepubliceerd is. Daarin wordt het belang van preventieve middelen ook onderstreept, «maar het zijn geen wondermiddelen».

«Volgens onze analyse is 44,4 procent van de sterfgevallen door kanker wereldwijd toe te schrijven aan een risicofactor die gemeten is», aldus de studie, gepubliceerd in The Lancet en uitgevoerd in het kader van de Global Burden of Disease. Het omvangrijke onderzoeksprogramma heeft een ongekende omvang en er zijn wereldwijd duizenden onderzoekers bij betrokken.

Vroege diagnose

Tabak is veruit de belangrijkste factor die kanker bevordert (33,9 procent), gevolgd door alcohol (7,4 procent). De studie legt daarom ook sterk de nadruk op preventie, aangezien deze risicofactoren sterk verminderd of zelfs volledig vermeden kunnen worden.

«Een groot deel van de kankers kan echter niet worden toegeschreven aan een bepaalde risicofactor, wat aantoont dat preventie niet voldoende is», aldus de wetenschappers. Daarom is het volgens hen belangrijk dat er wordt ingezet op een vroege diagnose en een doeltreffende behandeling.