Jeff Hoeyberghs krijgt lichtere straf in beroep: geen celstraf en 1.000 euro boete voor vrouwonvriendelijke uitspraken

Jeff Hoeyberghs is in beroep voor het grootste deel vrijgesproken voor zijn vrouwonvriendelijke uitspraken aan de UGent. Eind vorige maand tekende hij beroep aan tegen zijn celstraf van 10 maanden voor seksisme en aanzetten tot haat en discriminatie. Hij kreeg de straf nadat hij in december 2019 verschillende vrouwonvriendelijke uitspraken maakte tijdens een lezing van de studentenvereniging KVHV aan de UGent.

Volgens Hoeyberghs verdediging was er enkel uiting van een mening en geen sprake van aanzetten tot haat of geweld. . Het Gentse hof van beroep volgt daarin voor het grootste deel van de uitspraken, maar oordeelde dat drie passages wel strafbaar zijn en legde enkel 1.000 euro geldboete op.

Seksistische uitspraken

Op 4 december 2019 werd plastisch chirurg uitgenodigd door de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV om een lezing te geven. Daar maakte hij verschillende seksistische opmerkingen. "Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen" en "Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden", waren enkele van de opmerkelijke uitspraken die Hoeyberghs maakte.

1.489 klachten

Het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen kreeg kort nadien in een spoedtempo klachten binnen tegen Hoeyberghs. In het totaal ontvingen ze 1.489 klachten tegen de man. Ze besloten een onderzoek te starten of de uitspraken in strijd zijn met de Gender- en Seksismewet. Deze wet werd ongeveer 9 jaar geleden in werking gezet en bepaalt dat men bestraft kan worden wanneer iemand een gedrag of handeling in het openbaar doet om iemand minderwaardig te beschouwen wegen zijn geslacht. Het instituut vroeg per klacht een schadevergoeding van één euro. Ook de UGent stelde zich burgerlijke partij en vroeg een schadevergoeding van 1.000 euro.

Tien maanden cel en een geldboete van 8.000 euro

De raadkamer besliste dat Hoeyberghs zich voor de strafrechter moest verantwoorden. De Gentse correctionele rechtbank legde hem tien maanden cel op, waarvan de helft met uitstel, en een effectieve geldboete van 8.000 euro. “Het is als arts uw taak om mensen te helpen, niet om geweld tegenover vrouwen in de hand te werken. Bovendien is er een absoluut gebrek aan schuldinzicht, wat duidelijk bleek uit de herhaling van haatdragende uitspraken tegenover de pers. Volgens de beklaagde zijn vrouwen hysterische, zwakke, domme en vuile wezens die bescherming zoeken bij mannen. Ze zijn er om mannen seksueel te bevredigen en huishoudelijke taken te doen”, zei de rechtbankvoorzitter. “Dit crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving.”

Hoeyberghs in beroep

De plastische chirurg ging in beroep, en volgens zijn verdediging was er enkel een uiting van een mening en was er geen sprake van aanzetten tot haat of geweld. Het Gentse hof van beroep volgt daarin voor het grootste deel van de uitspraken, maar oordeelde dat drie passages wel strafbaar zijn en legde enkel 1.000 euro geldboete op. Voor aanzetten tot discriminatie gaat het over de passage «Gij weet niet hoe vuil een wijf is. Hebt gij al eens een hond in huis gehad? Awel, voor wat een wijf vuilmaakt, moet ge vijf honden in huis hebben. Da bijt u voor minder geld kapot». Het hof oordeelde dat die uitlatingen niet humoristisch bedoeld waren, zoals Hoeyberghs had gesteld.