Jeff Hoeyberghs veroordeeld tot 10 maanden cel voor seksistische lezing

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs, die zich voor de strafrechter moet verantwoorden voor seksisme en discriminatie na zijn uitspraken aan de UGent in 2019, is veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan de helft met uitstel, en een geldboete van 8.000 euro. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

Op uitnodiging van de Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: «Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen». En: «Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.» Hij stelde verder dat «wij ze wasmachines, afwasmachines, poetsvrouwen gegeven hebben, totdat ze natuurlijk zelf overbodig waren». Of nog: «Hulp zoeken bij een wijf. Weet je hoe wij dat noemen? Jeanetten.»

Meer dan 1.500 klachten

Beelden van de lezing werden online geplaatst en er liepen uiteindelijk 1.489 meldingen binnen bij het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Ook Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia kreeg 152 meldingen binnen voor discriminatie wegens «raciale criteria, fysieke kenmerken of gezondheidstoestand».

De raadkamer besliste dat Hoeyberghs zich voor de strafrechter moest verantwoorden. Zijn advocaat Hans Rieder diende een verzoekschrift tot wraking in tegen de voorzitter van de correctionele rechtbank Jan Van den Berghe, maar het hof van beroep wees het verzoek af en ook het cassatieberoep werd afgewezen.

In beroep

De rechtbank legde Hoeyberghs tien maanden cel op, waarvan de helft met uitstel, en een effectieve geldboete van 8.000 euro. Hoeyberghs was niet aanwezig bij de uitspraak, maar hij gaat vermoedelijk in beroep tegen de veroordeling. Zijn advocaat had de vrijspraak gevraagd en gesteld dat de rechtbank «geen moreel oordeel» moest uitspreken. «Zijn uitspraken kunnen in algemene morele orde verwerpelijk zijn. Dat is mogelijk. Tussen de morele verwerpelijkheid en strafbaarheid bestaat er nog altijd een lijn. Als die wordt afgeschaft dan gaan de rechters morele oordelen vellen, zoals in Afghanistan en Iran», had Rieder gepleit.

De rechtbank volgde de verdediging niet en oordeelde dat Hoeyberghs «onmiskenbaar heeft aangezet tot haat, discriminatie of geweld» tegen vrouwen met «gore, vulgaire, vrouwonvriendelijke en haatdragende» uitspraken. «Volgens de beklaagde zijn vrouwen hysterische, zwakke, domme en vuile wezens die bescherming zoeken bij mannen. (..) Ze zijn er om mannen seksueel te bevredigen en huishoudelijke taken te doen», zei de rechtbankvoorzitter. «Dit crimineel gedrag vormt een bedreiging voor een vreedzame samenleving. De beklaagde werkt fysiek en psychisch geweld tegen vrouwen in de hand.»

Hoeyberghs kreeg ook een verbod van vijf jaar om openbare ambten te vervullen en hij moet een schadevergoeding van 1.489 euro, één voor elke melding, betalen aan het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. De UGent kreeg 1.000 euro schadevergoeding.