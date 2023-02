Inflatie duikt onder 10 procent, maar voeding peperduur

De inflatie is in januari opnieuw gedaald en duikt onder de 10 procent. De prijs van voeding stijgt echter razendsnel. «De energiecrisis lijkt een voedings(prijs)crisis geworden», aldus professor arbeidseconomie Stijn Baert op Twitter.

De inflatie in ons land daalde in januari naar 8,05 procent, blijkt uit een mededeling van de federale overheidsdienst Economie. Het is de derde maand op rij dat de inflatie afneemt. In december bedroeg de inflatie nog 10,35 procent, in oktober piekte het cijfer op 12,27 procent.

Het leven wordt dus minder snel duur dan de voorbije maanden, maar in vergelijking met een jaar geleden is het leven nog steeds duidelijk prijziger. Vooral voeding werd duurder: met 15,59 procent in een jaar tijd. De prijzen van elektriciteit en aardgas - het voorbije jaar de aanjagers van de inflatie - gaan dan weer in dalende lijn. Aardgas is in januari zelfs 7,1 procent goedkoper dan een jaar geleden, elektriciteit is 2,8 procent duurder.

Boodschappen

Vooral boodschappen doen is dus veel duurder dan vorig jaar. Oliën zijn 28,2 procent duurder, vis 15 procent en zuivel is bijna een kwart (24,6 procent) duurder dan in januari vorig jaar. Voor eieren bijvoorbeeld betaal je vandaag 34,3 procent meer dan in januari vorig jaar, voor boter 27,3 procent en voor halfvolle melk 27,6 procent. Maar ook brood (18,3 procent) en vlees (13,8 procent) zijn in januari heel wat duurder geworden in vergelijking met vorig jaar.