IDAHOT: Zo wil de federale regering meer inzetten op veiligheid en inclusie voor LGBTQI+-gemeenschap

Tien ministers en staatssecretarissen worden betrokken bij uitwerking van de 133 maatregelen in het plan. «Het gaat om een collectieve inspanning voor een onderwerp dat breed in ons beleid vervat zit», zo beklemtoont De Croo.

Er worden onder meer maatregelen getroffen om de aanpak van haatmisdrijven en haatspraak tegen mensen van de LGBTQI+-gemeenschap strenger aan te pakken. Zo is het de bedoeling om het haatmotief bij alle misdrijven in het strafwetboek als verzwarende factor te kunnen beschouwen. Ook moet de drempel voor het doen van aangiftes worden weggewerkt. De regering wil ook de rol van gelijkekansencentrum Unia versterken, zodat de behandeling van klachten wegens seksuele discriminatie kan worden opgevoerd.

Bekeringstherapie

Ook wil de federale regering werk maken van het verbieden van «bekeringstherapieën». «Er zijn nog altijd mensen die LGBTQI+-personen willen genezen. Dat is onaanvaardbaar. België werkt aan een verbod. We zouden het derde land in Europa en het vijfde land in de wereld zijn om dat te doen», zegt staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz.

Voor de verbetering van het welzijn, wordt dan weer geprobeerd om drempels bij het zoeken naar hulp weg te nemen en om de kennis van gezondheidswerkers over de noden van LGBTQI+-personen te verhogen. Daarvoor komt er een proefproject voor de oprichting van een LGBTQI+-medisch huis. Ook wordt de betere toegankelijkheid van de terugbetaling van geneesmiddelen onder de loep genomen.

Lichamelijke integriteit

Voorts is het de bedoeling om de lichamelijke integriteit van intersekse minderjarigen beter te beschermen. Onder meer door het wijzigen van de geslachtskenmerken van een minderjarige te verbieden zonder geïnformeerde toestemming.

Tot slot voorziet het actieplan in vorming, sensibilisering en dataverzameling om de kennis te vergroten over de leefsituatie van LGBTQI+-mensen en over de obstakels waarmee zij te maken krijgen. Zo zal ook onderzoek naar LGBTQI+-thema’s worden aangemoedigd. In de Dossin Kazerne zal ook de tentoonstelling «homoseksuelen en lesbiennes in Nazi-Europa» worden gefinancierd.

«Eeuwige strijd»

«België is een van de weinige landen waar homoseksualiteit nooit strafbaar is geweest. We hebben steeds tot de meest progressieve landen behoord op dit domein», zegt De Croo. «Maar het is een eeuwige strijd, het werk is nooit afgelopen.»

«Ook in de rest van de wereld heeft België een belangrijke rol te spelen. Er zijn nog altijd landen waar de doodstraf staat op homoseksualiteit», zegt de premier nog. «En ook in Europa zijn nog enorme inspanningen nodig. Er zijn conservatieven en extremisten die de klok terug willen draaien, maar we mogen dat niet laten gebeuren.»