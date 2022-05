Ruim 250 scholen kleuren paars voor de LGBTQ+-gemeenschap: «Belangrijk om te praten over gender en seksualiteit»

Ruim 250 Vlaamse scholen kleuren dinsdag, naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Holebi- en Transfobie (IDAHOT), volledig paars. De PAARS-campagne van jeugdorganisatie Wel Jong vzw roept iedereen op om paars te dragen: de kleur staat voor kracht en moed en is daarmee een symbool voor de LGBT+-gemeenschap. Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) kwam dinsdag een bezoek brengen aan de Ursulinenschool in Mechelen.

In totaal nemen 255 scholen in 70 gemeenten uit Vlaanderen en Brussel deel aan de PAARS-campagne. Het gaat om 184 secundaire scholen, 58 basisscholen en 5 hogescholen. Voor het eerst doen ook jeugdverenigingen mee: acht verenigingen kleuren hun werking dinsdag paars.

«We merken dat een grote meerderheid van de jongeren, leerkrachten en animatoren het belangrijk vindt dat iedereen, en zeker ook LGBTQ+-jongeren, erbij horen. Maar leerkrachten vinden het vaak moeilijk om te weten waar te beginnen», vertelt Dries De Smet, coördinator van de campagne. «Daar ligt de kracht van PAARS: we geven kant-en-klare stappenplannen om de boodschap van inclusie en verdraagzaamheid door scholen en verenigingen te laten waaien.»

Zo voorziet Wel Jong materiaal zoals polsbandjes en affiches, die scholen vandaag kunnen gebruiken. In totaal worden er dinsdag 114.275 polsbandjes uitgedeeld. Voorts is er de PAARS-krant voor middelbare scholen en de boekjes «Sam» en «Lily» voor lagere scholen, waarin educatief materiaal aangeboden wordt. Voor het jeugdwerk werd een PAARS-spel uitgewerkt, waarmee jongeren op een speelse manier in aanraking komen met het LGBTQ+-thema.

Zichzelf zijn

Minister Somers hielp dinsdag mee met het uitdelen van de polsbandjes aan de leerlingen en volgde een les over inclusiviteit en gendergelijkheid. De minister vindt het bijzonder belangrijk dat er ingezet wordt op campagnes zoals PAARS. «Als jongeren in scholen open kunnen praten over hun gender en hun seksuele identiteit, kan iedereen meer zichzelf zijn. Dat is van groot belang.»

Volgens Somers doet Vlaanderen het als land al goed op vlak van inclusiviteit, maar kan het altijd beter. «Op gebied van gendergelijkheid zijn we wereldwijd koploper. We staan op de derde plaats op de Rainbow Index (een index waarop landen gerangschikt staan op basis van hun inzet en bescherming van holebipersonen, red.). Maar er is altijd nog werk aan de winkel: elke nieuwe generatie zoekt naar wie ze zijn en waar ze goed in zijn.»