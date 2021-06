Hoofdverdachte in zaak Maddie McCann reageert voor het eerst: «Schandalig!»

Christian Brückner, de hoofdverdachte in de verdwijningszaak rond Madeleine McCann, heeft voor het eerst ooit gereageerd op de beschuldigingen. Hij spreekt over «een schande dat de onderzoekers een onschuldige persoon vervolgen», klinkt het.

In juni vorig jaar was er een doorbraak in de verdwijningszaak rond Maddie McCann. Na 13 jaar werd er plots een hoofdverdachte naar voor geschoven: Christian Brückner, een 44-jarige Duitser die eerder veroordeeld werd voor de verkrachting van een oudere vrouw in 2005 in Praia da Luz. Momenteel zit hij voor die feiten een celstraf van zeven jaar uit. Maddie McCann verdween op 3 mei 2007 uit een vakantiewoning in dezelfde Portugese badplaats.

Ontslag eisen Tot op heden werd er geen concreet bewijs gevonden tegen Brückner, maar de politie beweert wel te weten dat hij achter haar verdwijning zit en zou zelfs weten dat en hoe ze vermoord is. Brückner blijft erbij dat hij onschuldig is. Dat bevestigt hij nogmaals in een eerste reactie over de zaak.