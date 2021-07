Hongerstakers in Begijnhofkerk schorten honger- en dorststaking op

De mensen zonder papieren die al wekenlang een honger- en dorststaking houden in de Begijnhofkerk houden minstens voorlopig op met hun actie. Dat melden hun woordvoerders. Ze houden op met de dorststaking en schorten voorlopig de hongerstaking op. Vanaf morgen zouden ze zich naar de neutrale zone begeven die is ingericht op enkele honderden meters van de Begijnhofkerk. Voorlopig gaat het wel enkel om de groep actievoerders in de Begijnhofkerk, het is nog niet duidelijk of ook de actievoerders in de VUB en de ULB hun honger- en dorststaking beëindigen.