Hitte is wel degelijk uitzonderlijk, zegt Frank Deboosere: «Bewijs dat klimaat opwarmt»

Het kwik is in Ukkel dinsdag gestegen tot 38,1 graden. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter. Het is zo de op een na warmste dag sinds het begin van de metingen in Ukkel in 1892.

Eerder op de dag raakte al bekend dat het vorige dagrecord van 36,2 graden uit 2006 verbroken werd.

Volgens voorlopige cijfers klom het kwik het hoogst in Diepenbeek, in de provincie Limburg, met een temperatuur van 38,7 graden.

Frank Deboosere meldt dat deze 19 juli de op drie na warmste dag ooit is sinds 1892. De warmste dag in Ukkel dateert van drie jaar geleden: op 25 juli 2019 werd het er 39,7 graden. De top drie wordt vervolledigd door 27 juni 1947 (36,8 graden) en 31 juli 2020 (36,5 graden).

Klimaatopwarming

Deboosere meldt op zijn website nog dat er sinds het begin van de metingen nog maar dertien dagen waren in Ukkel met maximumtemperaturen van 35 graden of meer. Zeven van die dagen dateren van 2018 of later. «Het is één van de vele bewijzen dat ons klimaat opwarmt», aldus de weerman.

Het record van dinsdag werd verbroken om 14.40 uur. Het definitieve resultaat volgt later, dus de kans is groot dat het nieuwe record nog oploopt.

Ondertussen lopen de temperaturen elders in het land stevig op. Om 15.00 uur was het in Koksijde 37,7 graden, in Schaffen 37,6 graden, in Diepenbeek en Sint-Katelijne-Waver 37,5 graden en in Chièvres en Beitem 37,2 graden, tweette Dehenauw nog.

Ook maandag werd het dagrecord verbroken. Het werd 33,7 graden, het vorige record, eveneens uit 2006, stond op 33,6 graden.