HISTORISCH. Prijs benzine 95 voor het eerst boven 2 euro

De officiële maximumprijzen voor benzine stijgen dinsdag fors. Benzine 95 (E10) gaat voor het eerst boven 2 euro per liter, benzine 98 (E5) boven 2,20 euro, zo meldt de FOD Economie.

Bij benzine 95 E10 komt er 9,2 eurocent per liter bij tot 2,025 euro per liter. Benzine 98 E5 wordt zelfs 16,1 eurocent duurder tot 2,201 euro per liter. De prijs voor diesel blijft onveranderd.

Schommelingen

De wettelijke maximumprijzen hangen af van de schommelingen van de noteringen van olieproducten op de internationale markten. Die zijn door de Russische inval in Oekraïne de hoogte in gegaan.

De federale regering voerde een tijdelijke verlaging door van de accijnzen op brandstoffen, al zeker tot 30 september. Zonder die ingreep zou de prijs nog een stuk hoger liggen.