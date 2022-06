Heb je recht op een terugbetaling als je vlucht geannuleerd wordt door de staking?

Consumenten wier vlucht geannuleerd wordt door de aangekondigde staking bij Brussels Airport op maandag 20 juni, bij Brussels Airlines op 23, 24 en 25 juni, of bij Ryanair op 24, 25 en 26 juni, hebben recht op een alternatieve vlucht of terugbetaling. Dat zegt Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) zondag.

De Bleeker laat weten dat er verschillende mogelijkheden zijn voor consumenten wier vlucht geannuleerd wordt of fors vertraagd is.

Wie een pakketreis boekte met daarin een geannuleerde vlucht, wendt zich best tot de organisator van die pakketreis. Die zal een gelijkwaardig alternatief aanbieden of een alternatief met bijhorende prijsvermindering. De reis kan kosteloos geannuleerd worden met volledige terugbetaling indien de voorgestelde wijzigingen een wezenlijke impact hebben op de geboekte reis.

Afhankelijk van vertraging en afstand

Voor wie een losstaand vliegticket kocht, hangt het af van de exacte hinder die de persoon ondervindt. Wie op de eindbestemming aankomt met een vertraging van meer dan drie uur, heeft recht op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. Als het vertrekuur van de vlucht vertraagd wordt voor ten minste 5 uur of de vlucht wordt geannuleerd, heeft de reiziger recht op een alternatieve vlucht of een terugbetaling.

Daarnaast heeft de reiziger ook recht op een schadevergoeding, tenzij er sprake is van overmacht. Die schadevergoeding bedraagt 250, 400 of 600 euro, afhankelijk van de afstand. Die schadevergoeding moet de andere gemaakte kosten van de reiziger compenseren. Bijvoorbeeld de overnachting die hij los van het vliegticket boekte en de eventuele annuleringskost.

Niet zelf annuleren

In principe kunnen vliegmaatschappijen overmacht inroepen om de schadevergoeding te weigeren. Stakingen door eigen personeel van een luchtvaartmaatschappij naar aanleiding van arbeidsomstandigheden worden echter niet aanzien als overmacht. Stakingen van derden, zoals de verkeersleiding of het luchthavenpersoneel, zijn wel overmacht.

Staatssecretaris De Bleeker roept consumenten op om hun rechten op te eisen wanneer ze daarvoor in aanmerking komen. Dat kan door direct contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij waarbij ze boekten. Ze wijst er wel op dat consumenten hun recht op schadevergoeding of terugbetaling kunnen verliezen wanneer ze zelf op zoek gaan naar een oplossing. Wie dus een vlucht zelf annuleert of omboekt, kan geen aanspraak maken op bovenstaande rechten. In die gevallen gelden de normale annulerings- of omboekingstarieven van de luchtvaartmaatschappij.