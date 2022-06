Ryanair gaat in België op deze dagen staken

Het in België gevestigde cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair zal staken op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Dat melden de christelijke vakbonden ACV Puls en CNE. Ryanair vliegt vanuit Charleroi en Zaventem.

Onderhandelingen bij de Ierse maatschappij slepen al weken aan. Volgens de christelijke vakbonden CNE en ACV respecteert Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. De bonden klagen ook aan dat Ryanair in België geen personeelsdienst heeft die op de hoogte is van de lokale sociale wetgeving.

De directie had beloofd om tegen vrijdag nog een laatste voorstel te bezorgen aan de Belgische vakbonden. Volgens CNE-vakbondsman Didier Lebbe voldeed dat nog niet aan de eisen van het personeel, dat respect voor de Belgische arbeidswetgeving vroeg met de garantie op een minimumsalaris voor iedereen.

Spanje en Portugal doen mee

Eerder hadden vakbonden bij Ryanair in Spanje en Portugal al het cabinepersoneel opgeroepen te staken op dezelfde dagen. In Spanje wordt daarnaast ook nog gestaakt op 30 juni, 1 en 2 juli.

Ook Brussels Airlines staakt

De start van de drukke zomeruittocht zal moeilijk verlopen, want ook bij Brussels Airlines is een staking aangekondigd. Die overlapt deels met de actie bij Ryanair: de bonden bij de Belgische maatschappij kozen 23, 24 en 25 juni als stakingsdagen.

Op maandag 20 juni wordt dan weer zware hinder op Brussels Airport verwacht. Dan is er een nationale actiedag van de vakbonden en wil het veiligheidspersoneel van G4S op de luchthaven staken. Brussels Airlines schrapte meer dan de helft van zijn vluchten die dag.