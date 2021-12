Geert Meyfroidt: «Ik denk dat dat bij veel mensen nog altijd niet doordringt»

Of we het nu willen of niet, vroeg of laat worden we allemaal besmet door het coronavirus. Dat geeft Geert Meyfroidt mee in een interview in Humo. «We organiseren eigenlijk één gigantisch spreidingsplan. Iedereen moet het virus krijgen, maar niet allemaal tegelijk, anders verzuipt de zorg. Hopelijk beginnen de meeste mensen dat te snappen. Ik denk dat het bij veel mensen nog altijd niet doordringt dat het niet de bedoeling is om iedereen zoveel mogelijk in bubbels te houden en niet in contact te brengen met het virus. Iedereen zal het ooit moeten krijgen. Ik heb het eind oktober zelf gehad», legt hij uit.

26.000 euro versus 60 euro

De 49-jarige intensivist aan het UZ Leuven vindt vaccinatieverplichting niet aan de orde, maar is van mening dat er wel iets tegenover mag staan. «Ik denk daar nog altijd zo over, maar ik vind wel dat je bepaalde drempels mag inbouwen en dat je mensen met de gevolgen van hun beslissing mag confronteren. Als je je niet laat vaccineren, is daar een prijs aan verbonden. Drie vaccins kosten 60 euro. Eén dag op intensive care kost 2.000 euro. De gemiddelde verblijfsduur op intensieve is dertien dagen. Dat is 26.000 euro versus 60 euro. Vindt de belastingbetaler dat oké? Of moeten we voor ongevaccineerden een grotere forfait aanrekenen? Dat zijn discussies die je kunt voeren. Ik vind wel dat er disproportioneel veel aandacht gaat naar een minderheid. De consensus om je laten vaccineren is zo groot, en we blijven die antivaxers maar aandacht geven», klinkt het.

Risico voor zichzelf en anderen

Hij vindt het jammer dat niet-gevaccineerden niet inzien wat ze zichzelf én anderen aandoen met hun keuze. «Het is vooral zonde van alle persoonlijke drama’s. Veertigers zonder veel andere aandoeningen die we aan de hart-longmachine en op de buik moeten leggen: dat zien we alleen bij de ongevaccineerden. Zo’n patiënt neemt ook veel af van anderen. Als iemand daar zestig dagen ligt, wil dat zeggen dat je dertig chirurgische ingrepen niet kunt uitvoeren, want daarvoor heb je slechts twee dagen een bed nodig», besluit hij.