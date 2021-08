«VRT-nieuwsanker Fatma Taspinar is samen met bekende intensivist»

Door de coronacrisis zagen we Geert Meyfroidt, hoogleraar aan de KU Leuven en intensivist in het UZ Leuven, regelmatig op televisie om zijn kennis en mening te delen. Die bezoekjes aan onder meer de VRT-studio hebben vermoedelijk een nieuw koppel opgeleverd. De 49-jarige dokter zou immers samen zijn met nieuwsanker Fatma Taspinar (38), zo schrijft Dag Allemaal.

Geen geheim

Volgens het weekblad is hun romance al een tijdje geen geheim meer op de VRT-nieuwsredactie. Fatma was niet bereikbaar voor commentaar, maar Geert ontkent het nieuws niet. «Ik wil er liever niet te diep op ingaan, zo boeiend is dat allemaal niet, hé», klinkt het.

Kinderwens

Geert Meyfroidt is een gescheiden vader van drie volwassen kinderen. Fatma was al een tijdje vrijgezel, maar gaf in een interview met Het Nieuwsblad enkele weken geleden aan dat ze er niet aan twijfelt dat ze vroeg of laat iemand tegen het lijf zal lopen. «Die grote kinderdrang voel ik niet. Het is eerder een beetje omgekeerd: ik denk niet dat ik géén kinderen wil. Ik wil die optie dan ook zo lang mogelijk openhouden. Ik geloof dat ik er spijt van zou krijgen als ik nooit kinderen heb. Het tikken van die biologische klok, wat sommige vrouwen van jongs af voelen, dat heb ik nooit ervaren. Anderzijds: ik mag het ook niet blijven uitstellen als ik zelf nog kinderen wil. Dat is nu eenmaal een natuurwet. Maar ik zei eerder al dat ik op mijn gevoel voor timing vertrouw. Die partner, die kinderen: ik geloof rotsvast dat het zal komen», vertelde ze.