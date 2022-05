Geen «geachte heer» of «mevrouw»: Federale ambtenaren krijgen handleiding genderinclusief schrijven

Zo wordt ambtenaren aangeraden het niet langer over een ’secretaresse’ te hebben, maar over een ’administratief medewerker’, niet over een ‘geneesheer’, maar over een ’geneeskundige’, ’arts’, of ’dokter’, en niet over een ’agent(e)’ maar over een ’agent/agente’, «omdat de vrouwelijke vorm tussen haakjes suggereert dat die van ondergeschikt belang is», staat in de brochure. De federale ambtenaren krijgen ook de raad om ’geachte heer’ of ’geachte mevrouw’ te vervangen door ’beste’ of ’geachte klant’.

Experts juichen de gids toe. «Deze gids lijkt me een belangrijke eerste stap», zegt trainer genderbewuste communicatie bij RoSa vzw Sofie Verhalle. «Er volgen ongetwijfeld nog verdere stappen.»