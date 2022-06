EU wil gearomatiseerde verhitte tabaksproducten verbieden

Een verhit tabaksproduct komt in de vorm van een elektronisch toestel waarin een tabaksstick wordt geschoven. In tegenstelling tot een gewone sigaret wordt er geen tabak verbrand, maar opgewarmd. Het product is ook niet te verwarren met de e-sigaret die geen tabak bevat.

Uit een rapport van de Commissie blijkt dat de verkoop van deze producten aanzienlijk aan het toenemen is. In meer dan vijf lidstaten is de verkoop met 10% gestegen en in de hele EU is de verkoop intussen goed voor meer dan 2,5% van alle tabaksproducten.

«Negen op tien longkankers worden veroorzaakt door tabak. We willen roken dan ook zo onaantrekkelijk mogelijk maken om de gezondheid van de burgers te beschermen en levens te redden», zo verklaarde eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides.

Tabaksvrije generatie

Het verbod kadert in de realisatie van het Europese kankerbestrijdingsplan, dat tegen 2040 mikt op een «tabaksvrije generatie» waarbij minder dan vijf procent van de Europese bevolking nog tabak zou gebruiken.

Het voorstel, een amendering van een richtlijn uit 2014, zal nu bekeken worden door de lidstaten en het Europees Parlement. Eenmaal verschenen in het Publicatieblad krijgen de lidstaten acht maanden tijd om de nieuwe richtlijn om te zetten. Na een overgangsperiode van nog eens drie maanden treedt het verbod in werking.