Brits rapport raadt aan wettelijke leeftijd voor kopen van tabak jaarlijks te verhogen

De minimumleeftijd voor het kopen van sigaretten jaarlijks verhogen om die tegen 2030 uit te roeien. Dat is de ingrijpende aanbeveling van een rapport aan de Britse regering dat is gepubliceerd. Tijdens de coronapandemie zijn trouwens meer Britse jongeren aan het roken geslagen.

In het verslag, dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid is opgesteld, wordt een dergelijke verhoging van de wettelijke leeftijd voor het kopen van tabaksproducten voorgesteld tot uiteindelijk niemand ze meer kan kopen. Momenteel is de minimuleeftijd in Groot-Brittannië vastgesteld op 18 jaar.

Nieuw-Zeeland heeft in december soortgelijke maatregelen aangekondigd: de verkoop van tabak wordt geleidelijk stopgezet door de leeftijd waarop tabak kan worden gekocht vanaf 2027 te verhogen.

Het rapport beveelt ook aan e-sigaretten te promoten om rokers te helpen te stoppen, de preventie te verbeteren en het budget voor een rookvrij beleid met 125 miljoen pond (146 miljoen euro) per jaar extra te verhogen.

Rookvrije samenleving

«Om in ons fantastische land echt een rookvrije samenleving tot stand te brengen, moeten we ons inzetten om roken voor eens en voor altijd overbodig te maken,» zo pleitte Dr. Javed Khan, die het onderzoek leidde.

In het verslag wordt erop gewezen dat «ondanks de vooruitgang die is geboekt bij het terugdringen van het aantal rokers tot het laagste niveau ooit, door maatregelen zoals een rookverbod binnenshuis, tabak een belangrijke oorzaak van gezondheidsproblemen blijft».

Bijna zes miljoen mensen in Engeland roken, op een bevolking van ongeveer 56 miljoen.

Tijdens de coronapandemie is het percentage rokende jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar gestegen van een op de vier tot een op de drie. Bijna een op de 10 zwangere vrouwen rookt in de late zwangerschap, waardoor het risico op doodgeboorte, miskraam en wiegendood toeneemt.

Michelle Mitchell, hoofd van Cancer Research UK, wees erop dat in het Verenigd Koninkrijk «roken de belangrijkste oorzaak van kanker is: naar schatting een op de vier sterfgevallen door kanker wordt veroorzaakt door roken». Ze drong er bij de regering op aan actie te ondernemen.