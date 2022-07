Eigenaars van zonnepanelen kunnen overtollige stroom voortaan delen

Mensen die zonnepanelen hebben en een digitale meter, kunnen sinds 1 juli stroom «leveren» aan een ander adres. Dat heeft het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap gezegd. Dat andere adres kan een eigen tweede verblijf zijn, maar het is ook mogelijk de stroom te verkopen aan bijvoorbeeld een familielid, buur of vriend, of gratis weg te schenken.