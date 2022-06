Gasverbruik eerste helft 2022 bijna 20 procent lager: «Slim omgaan met energie is belangrijker dan ooit»

Volgens cijfers van Fluxys is het gasverbruik in de periode 1 januari tot 26 juni in vergelijking met vorig jaar met 18,5% gedaald. Dat verklaarde minister van Energie Tinne Van der Straeten dinsdag tijdens een actualiteitsdebat in de Kamercommissie Energie, Leefmilieu en Klimaat, naar aanleiding van vragen van Leen Dierick (cd&v), Kurt Ravyts (Vlaams Belang) en Kris Verduykt (Vooruit) .

Het gaat om een daling met 18,33% voor gezinnen en kmo’s, 26,45% voor elektriciteitscentrales en 11,24% voor industrie. Gezinnen zijn goed voor meer dan de helft (53,5%) van het gasverbruik in ons land, industrie voor 24,5% en elektriciteitsproductie voor 22%.

De minister waarschuwt dat de pijnlijke realiteit is dat energieprijzen hoog blijven en mogelijk nog gaan stijgen als de Russische president Vladimir Poetin de gaskraan dicht draait. De situatie is en blijft dus uiterst ernstig. «We bereiden ons op alle fronten voor en laten niets aan het toeval over. Vandaag zijn er geen aanwijzingen op een bevoorradingsprobleem maar de situatie wordt elke dag geëvalueerd. Slim omgaan met energie is vandaag belangrijker dan ooit», aldus de Groen-minister.

Isolatie

De federale regering heeft volgens Van der Straeten reeds haar verantwoordelijkheid genomen door renovatie en energiebesparende maatregelen goedkoper te maken. Zo is de BTW verlaagd naar 6% voor zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen en is ook de BTW verlaagd voor sloop en renovatie.

Daarnaast werd in april via radiospots de campagne ’ik heb impact.be’ gelanceerd met vijf eenvoudige tips om op korte termijn energie te besparen, zonder aan comfort te verliezen. Die verminderen het gasverbruik, wat goed is voor de portemonnee en het klimaat. Als voorbereiding op de komende winter zijn extra stappen nodig zoals isolatie. De campagne linkt naar alle gewestelijke initiatieven en toont de weg naar de premies. De radiospots liepen van begin april tot half mei.