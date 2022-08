Dochter van Doegin, huisideoloog van Poetin, sterft bij explosie: Oekraïne ontkent elke betrokkenheid

In de buurt van Moskou is zondagnacht Daria Doegina omgekomen bij een explosie. Dat bevestigt nu ook de Russische justitie. De ontploffing is wellicht veroorzaakt door een geplaatst explosief.

Doegina was de 30-jarige dochter van Alexander Doegin. Dat is een politiek filosoof en Russische ultra-nationalist die beschouwd wordt als het brein achter de Russische inval in Oekraïne. Zijn bijnaam is «Raspoetin» wegens zijn invloed op president Poetin.

De ontploffing vond zondagnacht plaats in de buurt van Moskou. De vrouwelijke bestuurster kwam daarbij om het leven. Justitie in Rusland heeft bevestigd dat het om Daria Doegina gaat. Wellicht werd een explosief in haar Toyota Land Cruiser geplaatst, klinkt het. Een onderzoek is geopend.

Doelwit

Op beelden op sociale media is te zien hoe Alexander Doegin getuige was van de ontploffing en ontzet reageert. Op de achtergrond is een brandende wagen te zien. Russische media spreken van een aanslag.

De auto behoorde toe aan Alexander Doegin zelf, zei een vertrouweling van de familie eerder aan persagentschap Tass. «Het was de auto van haar vader. Zij reed er vandaag mee, terwijl Alexander op een andere manier terugkeerde (...) Hijzelf of beiden waren het doelwit». Vader en dochter waren op de terugweg van een folklorefestival. De explosie vond plaats op een snelweg buiten Moskou.

«Staatsterrorisme»

Russische nationalisten en pro-Russische militanten in Oekraïne reageren vol afschuw op de vermoedelijke aanslag. «De terroristen van het Oekraïense regime hebben geprobeerd om Alexander Doegin te liquideren en hebben zijn dochter opgeblazen... in haar auto», schreef Denis Poesjilin, de leider van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk, op Telegram. Daria blijft in de herinnering als een «echt Russisch meisje», luidde het nog.

«Als de Oekraïense piste bevestigd wordt (...) en ze moet worden geverifieerd door de bevoegde autoriteiten, dan gaat het om het beleid van staatsterrorisme dat is ingesteld door het regime in Kiev», reageerde Maria Zakharova, woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, ook al op Telegram.

Oekraïne pleit onschuldig

Oekraïne ontkent intussen elke betrokkenheid bij de vermoedelijke bomaanslag. «We zijn geen criminele staat, zoals Rusland, en al zeker geen terroristische staat», citeerde The Kyiv Independent presidentieel adviseur Mykhailo Podoljak.