Dit waren de 10 slechtste luchthavens van de zomer op vlak van vertragingen en annuleringen

Stakingen en prangend personeeltekort veroorzaakten deze zomer heel wat turbulentie in het vliegverkeer, met chaos als gevolg. Reizigers moesten soms urenlang wachten op hun vlucht. Al was dat op de ene luchthaven wat langer dan de andere. Dat blijkt uit data van FlightAware, die de vluchten deze zomer opvolgde. Dit zijn de 10 luchthavens die de meeste vertragingen en annuleringen kenden.

Nu de zomer bijna voor bij is, is de rust op de luchthavens min of meer teruggekeerd. Dat is hoognodig, na de tumultueuze vliegzomer. Nu de coronacrisis onder controle is, zagen heel wat globetrotters hun kans om hun uitgestelde reizen na twee jaar in te halen. En dat hebben luchthavens, die al enige tijd kampen met personeelstekort, gevoeld. Wereldwijd werden er vluchten afgelast of vertraagd. FlightAware, een site die het vliegverkeer al de hele zomer monitort, stelde een top tien op van luchthavens die tussen de periode van eind mei en september 2022 het meeste vertragingen en annuleringen kenden.

China gelaste het meest af

Wereldwijd waren de meeste afgelaste vluchten bijna allemaal voor de rekening van Chinese luchthavens, gezien het zero-covid-beleid dat het land voert. Toch slopen ook de Amerikaanse luchthavens Newark Liberty International Airport en LaGuardia Airport de top tien binnen, op de negende en tiende plek.

Toronto stelde het meest uit

De Canadese luchthaven Toronto Pearson had wereldwijd het meest te kampen met vertragingen. Het land wijdt de vertragingen voornamelijk aan het personeelstekort en de gevolgen van de COVID-19-pandemie, aangezien toerisme bijna volledig stillag in die periode. Andere Canadese luchthavens, Montreal-Trudeau en Vancouver International, staan dan ook in de top tien. Verder staan de grote Europese luchthavens, Frankfurt, Parijs en Londen, eveneens in het lijstje.

Top 10 vertragingen

1. Toronto Pearson International Airport: 51.9%

2. Montreal-Trudeau International Airport: 47.8%

3. Frankfurt International Airport: 44.5%

4. Humberto Delgado Airport (Lissabon): 43%

5. London Gatwick Airport: 42%

6. Paris Charles de Gaulle Airport: 41.6%

7. Munich International Airport: 40.1%

8. Manchester Airport: 39%

9. Athens International Airport: 38.5%

10. Vancouver International Airport: 37.8%