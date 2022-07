Met het vliegtuig op reis? Zo vermijd je chaos op de luchthaven

Het belooft geen gemakkelijke zomer te worden voor luchthavens over de hele wereld. Personeelstekort en stakingen zorgen in buitenlandse luchthavens voor ellenlange wachtrijen en in België voor geannuleerde vluchten en prijzige vliegtickets. Reizen met de trein kan een goed en ecologisch alternatief zijn, maar naar sommige bestemmingen kan je nu eenmaal niet anders dan vliegen. Dit is hoe je de chaos (zo veel mogelijk) vermijdt.

1. Kies voor rechtsreekse vlucht

Het is beter voor het milieu en beter voor je stresslevels, dus kies zo veel als het kan voor een rechtsreekse vlucht. Zo mis je geen enkele overstap en hoef je niet te hollen van terminal naar terminal. Je kan er altijd voor kiezen om te vliegen vanop een andere luchthaven als dat betekent dat je geen overstap moet maken: treinverbindingen naar Frankfurt zijn best vlot vanuit Brussel, bijvoorbeeld. Mocht een overstap onvermijdelijk zijn, kies je beter voor een overstap van 3 uur dan 1 uur. Geen risico’s.

2. Enkel handbagage

In het beste geval reis je enkel met handbagage. Liever maar één paar schoenen mee, dan bagage die potentieel verloren geraakt. Veel Airbnb’s hebben een wasmachine, dus 20 kilogram aan bagage meezeulen is niet noodzakelijk een must.

3. Kies voor vroege vluchten

Vroege vluchten zouden minder snel geannuleerd worden, dan late vluchten. Het vliegverkeer wordt drukker naarmate de dag vordert, dus dan is er al meer kans dat iets misloopt waardoor een vlucht geschrapt wordt. Als je vlucht dan toch geschrapt wordt, zijn er mogelijk nog vluchten later die dag die je op weg helpen.

4. Download de app

Zo goed als alle vliegtuigmaatschappijen hebben een app. Wil je als eerste op de hoogte zijn van vertragingen of problemen? Dan is die app op zak hebben een must. Laat je niet verrassen op de luchthaven zelf of door een e-mail die in je spam belandt.

5. Check je reisverzekering

Er is altijd een kans dat je vlucht geannuleerd wordt vanwege een staking. Niet alle verzekeringen komen evenwel op zo’n moment tussen. Als je geen risico’s wil nemen, zorg je maar beter dat je de juiste verzekering hebt. Lees dus de kleine lettertjes en informeer je goed. Zo’n reisverzekering komt overigens ook goed van pas als je jouw reis zou moet afzeggen vanwege COVID-19.