Dit is het minst vruchtbare land ter wereld

Het vruchtbaarheidscijfer in Zuid-Korea is naar een nieuw dieptepunt gezakt. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. Het cijfer daalde naar 0,81 kind per vrouw. Daarmee verstevigt het land zijn positie als minst vruchtbare land ter wereld.

Zuid-Korea registreerde in 2018 voor het eerst minder dan één kind per vrouw. Ter vergelijking: het gemiddelde in de modernste economieën ter wereld is 1,6 kinderen.

Minstens twee

Landen hebben minstens twee kinderen per vrouw nodig - een percentage van 2,1 - om hun bevolking op dezelfde omvang te houden, zonder migratie. Vruchtbaarheidscijfers zijn de afgelopen zes decennia «aanzienlijk gedaald», zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Maar de trend is bijzonder uitgesproken in Zuid-Korea, waar de gezinsgrootte binnen enkele generaties is afgenomen. Begin jaren zeventig kregen vrouwen er gemiddeld vier kinderen. In 2020 had Zuid-Korea voor het eerst meer sterfgevallen dan geboorten.