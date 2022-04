WAT?! Ook je neus groeit wanneer je zwanger bent

De zwangerschap is zonder twijfel één van de mooiste wonderen ter wereld. Het feit dat we als mens en dier in staat zijn om een miniversie van onszelf te produceren en op de wereld te zetten, is en blijft erg bijzonder. Desondanks is het echter nodig om niet alleen de positieve kanten van een zwangerschap in de kijker te zetten - ook de negatieve mogen wat aandacht krijgen om zo een realistischer beeld van de zaak te geven.

Zij die eerder al zwanger waren of momenteel zwanger zijn, zullen het beamen. Een minimensje in je dragen betekent ook dat je te maken krijgt met onaangename kwaaltjes. Je bent misselijk, je voeten worden enkele maten groter en ziektes als zwangerschapsdiabetes zijn niet om mee te lachen.

Gezwollen reukorgaan

Toch zijn er nog kwaaltjes waarvan we niet wisten dat ze bestonden. Zoals de zwangerschapsneus. Chrissy Teigen wees ons er enkele jaren geleden op en Dr. Nicky Keay, universitair docent geneeskunde, beaamt dat nieuws in een artikel van Metro UK. «Het kan inderdaad gebeuren dat je neus groeit, maar daar wordt eigenlijk amper over gesproken. Wetenschappers denken dat het komt door veranderingen in de vrouwelijke hormonen tijdens de zwangerschap. Dezelfde verhoogde oestrogeen- en progesteronwaarden die je voeten doen opzwellen, stimuleren ook de bloedtoevoer naar je slijmvliezen. Ze dwingen de spieren en zachte botten in je neus om uit te zetten en zorgen er dus voor dat je neus er anders - dikker - uitziet.»

Gelukkig zou die zwangerschapsneus slechts tijdelijk zijn. Eens je hormonen terug richting hun gebruikelijke waarden gaan, neemt ook de zwelling namelijk af. Of je reukorgaan helemaal terug naar z’n originele staat gaat, is nog maar de vraag, maar het is mogelijk!