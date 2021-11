Dierenartsen gaan gezelschapsdieren van daklozen helpen op straat

Dankzij vzw Hartelijke Handelaars zullen ze bij de deelnemende handelszaken hun thermos gratis kunnen bijvullen en even opwarmen samen met hun viervoeter. «Opvang organiseren voor deze doelgroep is door de coronacrisis niet mogelijk», stelt Patricia Rutten van de Stichting. «We onderhandelen wel met het Leger des Heils om vier bedden te kunnen aanbieden.»

Noodzakelijke hulp

Daklozen met een gezelschapsdier kunnen al meer dan tien jaar ook tijdens de koude wintermaanden een beroep doen op de diensten van de Stichting Prins Laurent. In de reguliere opvang kunnen zij niet samen met hun dier terecht, dus voorziet de Stichting in normale tijden in verwarmde containers met sanitair.

«In al die jaren deden honderden daklozen en hun viervoeters een beroep op ons, wat aantoont dat ons Winterplan noodzakelijk is», zegt Rutten. «Door corona kunnen we dat deze winter niet aanbieden, maar toch willen we daklozen en hun huisdier niet in de steek laten», zegt ze. Dus komt er een nieuw concept waarbij de organisatie dierenartsen de straat op stuurt samen met het Maraude-team van Samusocial. Via Facebook roept de Stichting op om herbruikbare zakken voor hondenbrokken te naaien of poepzakjes te doneren.