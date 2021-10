Diependaele staat open voor dialoog over woonbeleid

«De Vlaamse regering trekt volop de kaart van de Vlaamse woningmarkt. Dit doen we zowel beleidsmatig als financieel», reageert Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) op het bericht dat 38 sociale organisaties op 17 december naar het Europees Comité voor Sociale Rechten stappen om de problemen in het Vlaamse woonbeleid aan te kaarten. De minister staat open voor een constructieve dialoog, laat hij weten.

Na de ‘Klimaatzaak’ krijgen we nu ook de ‘Woonzaak’. «Momenteel staan meer dan 155.000 gezinnen op een wachtlijst voor een sociale woning, is 47% van de private huurwoningen van ontoereikende kwaliteit en betaalt 52% van de private huurders meer dan een derde van zijn inkomen aan huur», zegt Hugo Beersmans, woordvoerder van de Vlaamse Woonzaak.

4,5 MILJARD EURO

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (foto) wijst erop dat hij een recordbedrag van 4,5 miljard investeert in sociale woningen. Wat woningkwaliteit betreft, hanteert de Vlaamse regering volgens Diependaele hoge woningkwaliteitseisen via het Vlaamse conformiteitsattest.

Voorts verwijst de minister naar de noodwoningen. «Wie door omstandigheden zoals brand of huiselijk geweld, geen thuis meer heeft, kan in Vlaanderen een beroep doen op een noodwoning.»

Voor de private woningmarkt werd zopas de verlaging van de registratierechten van 6 naar 3% goedgekeurd. «De ideale opstap voor jonge gezinnen om een eigen woning te verwerven. Ik had al deze instrumenten liever met de initiatiefnemers van Woonzaak besproken, in plaats van te moeten reageren op hun eenzijdige communicatie. Het is een spijtige tendens wanneer we een andere beleidsvisie juridiseren. Mijn deur staat nog steeds open voor een constructief gesprek», besluit minister Diependaele.

UITBREIDING RENOVATIEPREMIE

Vooruit heeft begrip voor de actie van de 38 sociale organisaties. «Een degelijk huis huren of kopen wordt stilaan onbetaalbaar», stelt Vlaams parlementslid Maxim Veys. Voor Vooruit moet de Vlaamse regering dringend ingrijpen en wonen opnieuw betaalbaar maken. Het pleit niet alleen voor meer sociale woningen, maar ook voor een uitbreiding van de Vlaamse renovatiepremie.