Deze bekende ‘Temptation’-deelneemster doet mee aan ‘Huizenjagers’: «Spannend!»

Niemand minder dan Deborah Leemans uit ‘Temptation Island’ is woensdag te zien in het programma ‘Huizenjagers’. Samen met haar vriend Bruno gaat ze op zoek naar hun ideale woning.

Deborah Leemans testte drie jaar geleden haar relatie met Tim uit in ‘Temptation Island’. Dat liep behoorlijk slecht af, want Tim bezweek voor de charmes van Cherish en even later ging het stel definitief uit elkaar.

Nog niet zo lang samen

Sinds vorig jaar is de 29-jarige brunette samen met Bruno, de 41-jarige zaakvoerder van Pasta Vespa. Ze wonen al een tijdje samen, maar nu gaan ze nog een stapje verder. Ze willen immers een huis kopen en dat doen ze met de hulp van ‘Huizenjagers’-makelaars Christophe, Diane en Didier.

Relatief groot budget

Deborah en Bruno hebben een budget van 400.000 euro. Daarmee hopen ze een stulpje te vinden in de buurt van Ninove, waar de zaak van Bruno gelegen is. Ze zijn op zoek naar een open bebouwing met een tuin die uitkijkt op de velden. Een pluspunt is een keukeneiland met zicht op de tuin. Benieuwd of hun droomhuis zich aanbiedt!

‘Huizenjagers’ is van maandag 4 oktober t.e.m. donderdag om 19u40 te bekijken op Play4.