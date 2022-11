Derde van gletsjers op Unesco-lijst zal verdwijnen tegen 2050, zeggen de VN

De studie gaat over 18.600 gletsjers van in totaal 66.000 vierkante kilometer, verdeeld over 50 erfgoedsites. Dat is zowat 10% van de totale gletsjeroppervlakte op aarde. Volgens Unesco gaat het onder meer om de hoogstgelegen gletsjer (nabij Mount Everest) om de langste gletsjer (in Alaska) en de laatste overblijvende gletsjers in Afrika. Unesco spreekt dan ook van een «representatief beeld van de algemene staat van gletsjers ter wereld».

58 miljard ton per jaar

Volgens het rapport van het intergouvernementele panel van de VN voor klimaatverandering (IPCC) is het afsmelten van gletsjers en sneeuw een van de tien belangrijkste bedreigingen, veroorzaakt door de klimaatverandering.

De gletsjers van het werelderfgoed smelten aan een tempo van 58 miljard ton ijs elk jaar. Dat is het volume water dat Frankrijk en Spanje jaarlijks gebruiken en draagt volgens Unesco dus bij aan de stijging van het waterpeil.

Onder 1,5 graad

Unesco waarschuwt dat de overblijvende gletsjers gered kunnen worden «als we de klimaatopwarming tot 1,5 graden» kunnen beperken.

De VN-klimaatconferentie vindt plaats van 6 tot 18 november in het Egyptische Charm el-Cheikh en zal «cruciaal zijn om oplossingen te helpen vinden», aldus Audrey Azoulay, directrice van Unesco.