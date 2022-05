Derde landstitel op rij voor Club Brugge na felbevochten zege bij Antwerp

Dankzij een felbevochten 1-3 zege (rust: 1-0) zondagnamiddag op de vijfde en tevens voorlaatste speeldag in de Champions’ Play-off op bezoek bij Antwerp heeft Club Brugge de achttiende landstitel in de clubgeschiedenis veroverd, de derde op rij en de vierde in vijf jaar.

Met drie landstitels op rij evenaart Club Brugge zijn recordreeks uit de jaren zeventig van de vorige eeuw (1976-1978), toen onder de legendarische coach Ernst Happel. Blauw-zwart verzekert zich ook van een vijfde Champions League-groepsfase op rij, geen enkele Belgische ploeg deed ooit beter.

Antwerpen valt aan

Antwerp had vanwege de magere resultaten in deze Champions’ Play-off niets meer te winnen of te verliezen, maar Deurne-Noord had vooraf laten weten geen zin te hebben in een Brugs titelfeestje op de heilige Antwerpse grond aan de Oude Bosuilbaan, en spelers en fans hielden woord. Er was nog niet afgetrapt of het Bengaalse vuurwerk achter het doel van thuisgoalie Jean Butez was al aangestoken, op de zo goed als uitverkochte Bosuil weerklonk de sfeer van de oude gloriedagen.

Het leverde een eerste helft op waarin het al Antwerp was dat de klok sloeg en met een slechts 1-0 achterstand bij de rust hadden de bezoekers geen reden tot klagen. De score had immers veel hoger kunnen oplopen, maar dat was buiten Dame Fortuna en Club-doelman Simon Mignolet gerekend. Na 19 minuten moest die zich toch gewonnen geven op een draaibal van topschutter Michael Frey in de verste hoek. Even voordien had hij al een schuiver van Ally Samatta tegen de paal zien belanden. Dat Club stevig in de problemen zat, was toen al meer dan duidelijk. Bij The Great Old gunnen ze enkel Beerschot nog minder de titel en onder aanvoering van de schreeuwende thuisaanhang ging de pletwals richting het doel van Mignolet naarstig verder. De Laet, Haroun en Samatta (2x) zagen hun pogingen echter gestopt worden door de Belgische nummer twee, die zich de voorbije weken weer duidelijk manifesteert als de beste doelman in de Jupiler Pro League.

Een ommekeer van jewelste

Zonder één afgedwongen kans voor de Bruggelingen stond het plots gelijk in het begin van de tweede helft. Antwerp-verdediger Abdoulaye Seck besloot een handje te helpen en toen Noa Lang zich goed doorzette op links en de zestien indook, besloot de Senegalees veel te driest in te komen waardoor hij niet te bal, maar wel Lang raakte. Hans Vanaken trapte onder een striemend fluitconcert de gelijkmaker onhoudbaar voorbij Butez (1-1).

Van een Antwerpse storm was plots geen sprake meer en net voorbij het uur had Club aan een stilstaande fase genoeg om op voorsprong te klimmen. Een strak aangesneden hoekschop van Eduard Sobol werd aan de eerste paal onhoudbaar binnengekopt door Jack Hendry (1-2). Niet veel later was het zelfs over en uit voor de thuisploeg, met de 1-3 van Sargis Adamyan, opnieuw op een hoekschop. Een halfuur eerder, bij het einde van de eerste helft, had niemand dat scenario durven te voorspellen. Met de zege veilig op zak konden de bezoekende fans het feestje reeds inzetten.

Club de titel en Antwerp stek vier, voor de overige twee plaatsen in de Champions’ Play-off gaat het vanaf zondagavond tussen Union, de huidige nummer twee in de stand, en RSC Anderlecht.