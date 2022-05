Tien doden bij schietpartij in Buffalo, dader omschreef zichzelf als witte supremacist: «Weerzinwekkend»

Bij de schietpartij in de Amerikaanse stad Buffalo, in de noordoostelijke staat New York, zijn zaterdag tien mensen omgekomen. Dat zei politiechef Joseph Gramaglia. De schutter wordt aangeklaagd voor een racistisch gemotiveerde haatmisdaad. Elf van de dertien slachtoffers waren zwarte Amerikanen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een verklaring de «gruwelijke» schietpartij veroordeeld.

De schietpartij gebeurde in een supermarkt op enkele kilometers te noorden van de stad. De supermarkt ligt ten noorden van de stad in een gebied waar vooral zwarte Amerikanen wonen.

Er vielen ook drie gewonden. Eerder had de politie al gemeld dat de schutter werd opgepakt. Het gaat om een 18-jarige die tactische uitrusting droeg en de schietpartij live uitzond op het internet. De dader omschreef zichzelf als een witte supremacist. «We onderzoeken dit incident zowel als een haatmisdrijf als een geval van racistische gemotiveerd, gewelddadig extremisme», zei een onderzoeker van de federale veiligheidsdienst FBI in Buffalo.

Volgens de burgemeester van Buffalo, Byron Brown, kwam de dader niet uit de omgeving. «De schutter reisde uren van buiten deze gemeenschap om deze misdaad te plegen», zei hij.

«Weerzinwekkend»

Hoewel er volgens Biden nog veel onduidelijk is over de beweegredenen van de dader, laat hij weten haatmisdrijven «weerzinwekkend» te vinden. «Elke daad van binnenlands terrorisme, inclusief een daad gepleegd in naam van een weerzinwekkende witte nationalistische ideologie, is in tegenspraak met alles waar we in Amerika voor staan. Haat mag geen veilige haven hebben. We moeten alles doen wat in onze macht ligt om een einde te maken aan door haat aangewakkerd binnenlands terrorisme.»

Live uitgezonden

De schutter droeg een camera en heeft zijn daad live uitgezonden op internet. Op sociale media circuleren berichten dat hij voorafgaand aan zijn daad een manifest heeft gepubliceerd waarin hij zichzelf een racist en een antisemiet noemt.

Aangeklaagd voor moord

Enkele uren na de schietpartij in de Amerikaanse stad Buffalo waarbij tien doden vielen, is de vermoedelijke schutter zaterdagavond aangeklaagd voor moord.Video’s en foto’s tonen de 18-jarige terwijl hij voor rechter Craig Hannah in het gerechtsgebouw van Buffalo zit. Hij pleitte onschuldig. Op de vraag van rechter Hannah of hij de aanklacht begreep, antwoordde hij: «Ik begrijp mijn aanklacht», aldus de krant The Buffalo News. Naar verluidt werd hem geen borgtocht toegekend. Als de 18-jarige wordt veroordeeld, riskeert hij levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating, schrijft de krant.