De Croo pleit voor havenkorps in strijd tegen drugscriminelen

In de strijd tegen de drugscriminaliteit in Antwerpen, pleit premier Alexander De Croo (Open Vld) voor de oprichting van een havenkorps. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) heeft ook aangekondigd dat hij de boetes voor het gebruik van hard drugs wil optrekken tot 1.000 euro.

Het havenkorps is een van de drie stappen die volgens de eerste minister nodig zijn om de strijd met de drugscriminaliteit in Antwerpen aan te gaan. Volgens de premier moet het gaan om politiemensen. Ze moeten arrestaties en ondervragingen kunnen uitvoeren en zijn daarvoor beter gewapend dan Defensie. Een tweede stap die mee de drugseconomie moet breken, bestaat uit extra controles op verdachte containers. Het is de bedoeling het aantal gecontroleerde containers op te trekken naar 300.000 tot 400.000 per jaar, tegenover zowat 40.000 vandaag.

BOETES TOT 1.000 EURO

Daarnaast wil De Croo dat de boetes voor gebruik van cocaïne omhoog gaan tot 1.000 euro. Eerder had zijn partijgenoot en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne al aangekondigd het boetestelsel te zullen optrekken en dat te koppelen aan een bevel tot betaling. Ook de controles zouden worden uitgebreid. Volgens De Croo liggen de huidige boetes (75 tot 150 euro) «onredelijk laag» voor wie 50 euro per gram wil betalen.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) is ondertussen niet onder de indruk van het pleidooi voor een havenkorps. «Mooi, want dat bestaat al», schrijft hij op Twitter. «Het heet ‘de federale scheepvaartpolitie’ en ze zijn met minder dan 100. Op papier zouden ze met 180 moeten zijn. En dat zijn er nog eens de helft te weinig. Er zijn er minstens 350 nodig. Doe er iets aan aub.»