Op TikTok gaan beelden van uitgejouwde Dutroux in de gevangenis viraal (video)

Op TikTok gaat sinds kort een video viraal van Marc Dutroux in de gevangenis. Op de oude beelden is te zien hoe de Dutroux uitgejouwd en bekogeld wordt met eieren, flessen en afval. Het Laatste Nieuws schrijft dat de beelden gemaakt werden door een medegevangene.

Een privégebruiker op TikTok deelde verschillende video’s van Dutroux die een wandeling maakt op het buitenplein van de gevangenis. Dutroux draagt sportkledij en een zweetband, maar zijn sportieve activiteit wordt al snel verstoord door medegevangenen die hem uitjouwen en uitschelden, en hem bekogelen met allerlei soorten afval. De video’s werden al miljoenen keren bekeken en lokken heel wat smalende reacties uit.

Veiligheidsmaatregelen tegen gsm’s

De video roept heel wat vragen op, met name hoe die beelden gemaakt en verspreid konden worden. De woordvoerster van Gevangeniswezen Valeria Callebaut zegt dat het gaat om oude beelden. «We communiceren niet over de individuele situatie van gedetineerden, maar we kunnen melden dat alle mogelijke veiligheidsmaatregelen worden getroffen om de aanwezigheid van mobiele telefoons onder gedetineerden in gevangenissen te voorkomen.»