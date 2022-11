Conner Rousseau lanceert eigen YouTube-kanaal

’The Last Summer’ bestaat uit vier afleveringen van telkens acht minuten over de zomerkampen voor kwetsbare jongeren in De Barkentijn in Nieuwpoort, waar Rousseau jarenlang begeleider was.

Gericht op jongeren

De reeks en het YouTube-kanaal vormen het sluitstuk van het boek ’T.’ en de podcast die Rousseau eerder al over hetzelfde onderwerp op de wereld losliet, legt Vooruit-woorvoerder Niels Pattyn uit. «Met de serie richten we ons op jongeren en mensen die we met het boek en de podcast nog niet konden bereiken.»

«Een YouTube-kanaal is een andere manier om inhoud bij de mensen te brengen. Op dit moment is het vooral extreemrechts dat daarop inzet», vervolgt Pattyn. De bedoeling is om op termijn ook andere inhoud via YouTube bij het jonge kiespubliek te brengen.