Van Quickenborne: «Ik vraag duidelijkheid en totale transparantie»

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft Brussels procureur-generaal Johan Delmulle een verslag gevraagd over de feiten die donderdag geleid hebben tot de dood van een politieman in Schaarbeek. Dat verklaarde hij zondag in ‘C’est pas tous les jours dimanche’ (RTL-TVi). De resultaten zal hij maandag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Justitie voorstellen.

«Ik voel dat er veel emotie is. Deze zaak raakt iedereen en ook mij persoonlijk. Het is vreselijk wat gebeurd is. Ik vraag duidelijkheid en volledige transparantie», aldus de Open VLD-minister. Volgens hem was de dader «erg verward» in het politiecommissariaat van Evere. De politie nam contact op met het parket, dat op zijn beurt de gespecialiseerde magistraat aansprak. Maar sinds zijn vrijlating in 2019 was er geen onrustwekkend feit opgedoken, en vermits hij om hulp vroeg werd beslist om hem door te verwijzen naar het ziekenhuis voor psychiatrisch onderzoek.

Yassine M. werd sinds zijn vrijlating opgevolgd door een aantal lokale en gemeenschapsinstanties. Maar volgens de minister stroomt de informatie van deze diensten niet door naar Justitie. «Het is noodzakelijk dat er een betere samenwerking komt tussen federaal en de gemeenschappen», stelde Van Quickenborne.

VSOA vraagt ontslag

Intussen ligt Van Quickenborne fel onder vuur, nadat bekend raakte dat de dader een ex-gedetineerde was die op de lijst van OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, stond. Verschillende politievakbonden, waaronder de VSOA, vragen het ontslag van Van Quickenborne.

Politievakbond VSOA had zaterdag gezegd dat er ondanks de nultolerantie tegen politiegeweld die Van Quickenborne invoerde, wel degelijk nog dossiers geseponeerd worden. Volgens VSOA Politie zou de weerspannige verdachte in West-Vlaanderen een agent van de federale politie verwond hebben met een trap op de knie. «De collega is sedert 30 augustus tot op vandaag door deze feiten arbeidsongeschikt en dit zal vermoedelijk nog maanden duren gezien de aard van de verwondingen», zegt de vakbond.

«We kunnen niet anders dan ons aansluiten bij de oproep om het ontslag van de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne te eisen», stelt de vakbond aan Belga.

Geen geweld, maar ongeval

Van Quickenborne reageerde in het Journaal op de VRT echter dat het geval dat de politievakbonden aanhalen om te bewijzen dat er wel degelijk geseponeerd wordt bij geweld tegen de politie, geen incident is waarbij intentioneel geweld gebruikt werd tegen agenten. «Ik heb contact gehad met de procureur van West-Vlaanderen. Die heeft me laten weten dat het ging om een dronken man die herrie maakte. Toen de politie overging tot arrestatie, is een agent ongelukkig ten val gekomen. Het gaat dus om een arbeidsongeval naar aanleiding van het overmeesteren van een dronken persoon», aldus Van Quickenborne.

«De richtlijn die ik heb opgesteld in november 2020 gaat over bescherming van politiemensen in geval van geweld, meer bepaald slagen en verwondingen, met minstens een dag arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Dat moet systematisch worden vervolgd», aldus nog Van Quickenborne.

Aanhouding

Yassine M. is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsmandaat geplaatst in een onderzoek naar moord en poging tot moord. Dat heeft Eric Van der Sypt, de woordvoerder van het federaal parket, zaterdagavond aan Belga gezegd. De man kon nog niet worden verhoord. Een wetsdokter heeft hem onderzocht en heeft vastgesteld dat verhoor nog niet mogelijk was, aldus nog de woordvoerder. De onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsmandaat op basis van de elementen die al bekend zijn.

De dertiger viel donderdag gewapend met een mes een politiepatrouille aan in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Een agent overleed aan zijn verwondingen, een tweede agent raakte gewond, maar mocht het ziekenhuis zaterdag verlaten.

De dader werd door een tweede patrouille onderschept. Er werd op de hem geschoten en hij raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De man, Yassine M., die geboren werd in 1990 in Brussel, heeft de Belgische nationaliteit en is gedomicilieerd in Evere.

Het federaal parket voert het onderzoek. Daarvoor werd een onderzoeksrechter voor antiterrorisme aangeduid.