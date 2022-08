Chauffeur van bestelwagen die inreed op terras in centrum van Brussel in Antwerpen gevat

De chauffeur van de bestelwagen die vrijdagmiddag is ingereden op twee terrassen in Brussel-centrum, is ingerekend in Antwerpen. Dat wordt uit goede bron aan Belga bevestigd.

Op sommige plekken in Brussel was daarom het dreigingsniveau verhoogd van 2 naar 3, maar intussen is dat niveau weer verlaagd. Bij het OCAD is te horen dat er aanvankelijk enkele «verontrustende elementen» waren in de zaak, maar intussen zijn er «geruststellende elementen» opgedoken.

Het Brussels parket geeft om 17.30 meer toelichting bij de gebeurtenissen.

Nieuwstraat

Eerder werd ook al de bestelwagen aangetroffen in Sint-Joost-ten-Node, meldde de Brusselse politie. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is ter plaatse om het voertuig te onderzoeken.

Het incident vond vrijdagmiddag net voor 13.00 uur plaats in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat. Daar reed de bestuurder van een witte bestelwagen aan hoge snelheid in op de terrassen van de snackbar ’City Pizza’ en de taverne ’Le Corbeau’, om er vervolgens met de bestelwagen vandoor te gaan.

Motief onduidelijk

Bij het incident raakten zes personen gewond, maar het gaat slechts om lichte verwondingen. Geen van hen moest overgebracht worden naar het ziekenhuis.

De politie stelde ter plaatse een veiligheidszone in en zette onder meer een helikopter in om de bestuurder op te sporen. Over de eventuele motieven bestaat nog geen duidelijkheid.