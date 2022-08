Bestelwagen ingereden op terras Brussel: voertuig aangetroffen in Sint-Joost-ten-Node

De bestelwagen waarmee een persoon vrijdagmiddag was ingereden op twee terrassen in het centrum van Brussel, is aangetroffen in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Dat meldt de Brusselse politie. De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, is ter plaatse om het voertuig te onderzoeken. De bestuurder is momenteel nog steeds spoorloos.