Buitenlesdagchallenge laat leerlingen kennismaken met de natuur: «We zitten te veel binnen»

Dit jaar vindt de Buitenlesdag voor de zesde keer plaats. Het initiatief van MOS wordt dit jaar aangevuld met een challenge van Natuurpunt. Met de app Obsidentify daagt Natuurpunt de leerlingen uit om op zoek gaan naar meer dan 22.000 wilde planten en dieren. Ze kunnen via de app een foto nemen van een dier of plant en krijgen zo extra informatie te zien, waarmee ze samen met hun leerkracht aan de slag kunnen.

MOS wil met zijn initiatief buiten les geven en volgen promoten. Buiten leren blijkt goed te zijn voor het welzijn van leerlingen en leerkrachten. Enerzijds kunnen de leerlingen hun leerstof beter onthouden en op een gezonde manier hun energie kwijt, anderzijds geeft het de leerkrachten ook meer voldoening.

Concentratie

Ook actrice en comédienne Veerle Malschaert, meter van de actiedag, is enthousiast: «Ikzelf kan me in mijn schooltijd geen buitenles herinneren. We zaten veel te veel binnen. Die leerkracht vooraan stak ons vol informatie. Misschien is het nog op veel plaatsen zo. Maar je kunt wel degelijk ook op een andere manier bezig zijn met de lesstof. Bovendien schijnt het goed te zijn voor de concentratie. We moeten outdoor learning nog beter bekendmaken. Maar ik ben optimistisch, de trend is stilaan gezet.»

MOS helpt scholen om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen.